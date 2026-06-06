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Траса на Крим під вогневим контролем: дрони ССО відрізають окупантів від постачання (відео)
Сили спеціальних операцій ускладнили постачання армії РФ та пального на окупований півострів, заблокувавши маршрут Мелітополь — Чонгар.
Українські спецпризначенці успішно перерізають логістичні артерії російських окупантів, які ведуть до тимчасово анексованого Криму.
Оператори безпілотних літальних апаратів (БпЛА) 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО) взяли під постійний повітряний контроль частину сухопутного шляху загарбників. Про це повідомляє 3 Полк ССО ім. Святослава Хороброго у Facebook.
Зокрема, ударні та розвідувальні дрони підрозділу методично знищують військову техніку та руйнують логістичні ланцюжки ворога на стратегічно важливому маршруті Мелітополь — Чонгар.
Внаслідок успішних та скоординованих дій спецпризначенців, окупантам уже суттєво ускладнено логістику в частині забезпечення підрозділів армії РФ та постачання пального на Кримський півострів.
У ССО зазначають, що це лише початок масштабної роботи з деокупації українських територій, і лаконічно анонсують: «Далі буде!».
Раніше ми писали про те, що в ніч проти 6 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС та СБУ уразили військово-морську базу Балтійського флоту рф «Кронштадт», розташовану поблизу Санкт-Петербурга.