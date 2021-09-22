Трасу Київ-Одеса кілька годин блокувало насіння, яке висипалося із фури під час ДТП

Це сталось на межі Миколаївської та Одеською областей
Траса Київ-Одеса на кілька годин опинилась заблокованою через перекинуту фуру.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Це сталось на межі Миколаївської та Одеською областей: вантажівка, що перевозила насіння соняшника, під час руху впала на бік і перекрила обидві смуги руху. За попередніми даними, водій задрімав і зачепив відбійник. Під час аварії він дивом не постраждав.
Коли фура перекинулась, на дорогу висипалося кілька тон насіння. Через це в обидва боки руху виник затор на кілька кілометрів. Лише коли насіння зібрали, рух частково вдалось відновити.