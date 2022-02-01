Трасу Н-01 Київ – Знам’янка планують включити до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

Інтеграція України в регіональні карти TEN-T є одним з пріоритетів міністерства інфраструктури.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками онлайн зустрічі з представниками Європейської Комісії – генеральним директором Директорату з питань мобільності та транспорту Генріком Хололеєм та заступницею гендиректора Директорату з питань добросусідства та перемовин щодо розширення Катаріною Матерновою.

Окрім траси Н-01, до TEN-T планують включити залізничні ділянки Коростень – Житомир – Бердичів; Стрий – Івано-Франківськ через Долину; річки Дніпро та Південний Буг.

Під час зустрічі сторони також обговорили розвиток інфраструктури сходу та півдня України та імплементацію Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

"З паном Хололеєм погодили дорожню карту імплементації САП. Для Міністерства принциповим є налагодження дієвого діалогу з авіавиробниками, експлуатантами, авіаперевізниками в цьому питанні, аби усі учасники ринку якнайшвидше відчули переваги САП з ЄС", – розповів Кубраков.

Сторони домовилися сформувати перелік флагманських проєктів у ключових інфраструктурних галузях, які розвиваються в Україні в тому числі у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", – дорожньому та водному господарствах, залізниці, а також у питаннях розвитку електротранспорту.

"Європейські партнери України поділяють позицію щодо пріоритетності інвестицій держави в інфраструктуру", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував створення національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines в рамках президентської програми.