Трав'яний чай як найкращий захист від стресу

Від 24 лютого 2022 року українці переживають постійний стрес. Навіть якщо ви зараз далеко від активних бойових дій, варто знати, як боротися з поганим самопочуттям, яке викликають негативні новини. Як захистити себе від стресу? Вам допоможуть різноманітні трав'яні чаї. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сучасні дослідження доводять, що правильно підібрані трав'яні збори допомагають побороти стрес та погане самопочуття, яке викликане ним. А ще правильний чай стане помічником у боротьбі з депресією. Як захистити себе від стресу за допомогою звичайних трав'яних чаїв?

Чай з ромашки - позбудьтесь про тривожність

Ще в глибокій давнині ромашку використовували для боротьби з депресією. Єгиптяни, греки та римляни виготовляли з цієї рослини настоянки, які лікували бентежність, безсоння та різні порушення сну. Монахи ж рекомендували класти в ліжко висушені квіти ромашки, щоб позбутися тривожності та поскоріше розслабитися.

Згідно з новими дослідженнями, споживання ромашки допомогає значно пом'якшити симптоми генералізованого тривожного розладу, позбутися депресії та покращити якість сну. Тому ромашковий чай корисно використовувати як легкий седативний засіб, щоб заспокоїти нерви та захистити себе від стресу.

Чому ромашковий чай - найкращий захист від стресу? Вся справа в їхньому хімічному складі: вони містять антиоксидант "апігенін", який здатний зміцнити емоційний фон та заспокоїти. А якщо вам набрид звичайний смак ромашкового чаю, додайте до нього пряно-солодкий мед чи кисленький лимон.

Лаванда - щоб забути про поганий настрій

Як захиститися від стресу та поганого настрою: лавандовий чай / Pexels

В давнину висушеними квітами лаванди набивали подушки, щоб краще спати. Але ця рослина залишається популярним трав'яним засобом, який допомагає захиститися від стресу, до сьогодні. Згідно з заявами німецьких лікарів, лавандовий чай допомагає позбутися тривожних розладів, депресії та порушень сну. Вона діє на мозок як стабілізатор, а тому здатна покращувати настрій та заспокоювати.

Навіть проводилися дослідження за участі 80 молодих мам, які показали: жінки, які кожного дня протягом 2 тижнів випивали горнятко такого чаю, мали не такі депресивні настрої та менше втомлювалися. Цей напій ідеально випити ввечері після важкого робочого дня. Адже ще одні дослідження показали, що лаванда - це не лише найкращий захист від стресу, але й допомагає покращити якість нічного відпочинку. Ароматерапевти радять пити цей напій людям, які страждають на головні болі, безпричинну тривогу, нервозність, адже він допомагає стабілізувати емоційний стан.

М'ятний чай - захистить від стресу та прояснить думки

Чай з м'яти має не лише приємний освіжаючий смак, який водночас бадьорить та заспокоює. Ментол, який входить до складу м'яти, також вважається найкращим захистом від стресу, адже він діє тонізуюче на організм, додаючи йому більше енергії для боротьби з негативними думками. М'ятним чаєм можна повністю замінити кофеїн.

А ще, як говорять дослідники, м'ята допомагає боротися з головним болем, який виникає через перевтому. Це також через ментол, який відрізняється заспокійливою та релаксуючою дією. Погодьтеся, що боротися зі стресом на свіжу голову можна набагато ефективніше.

Пасифлора - якщо не знаєте, як захистити себе від стресу

Найкращий захист від стресу - чай з пасифлори / Pexels

Ця рослина також називається в народі страстоцвіт. Вона родом з тропічної Америки та має заспокійливий ефект. Особливо часто чай з пасифлорою рекомендують пити тим, хто хоче добре виспатися і прояснити думки.

Сліпе плацебо-контрольоване дослідження показало, якщо споживати чай з пасифлори протягом одного тижня щодня, значно покращується якість сну. Також ця рослина допомагає справитися з тривожністю. При чому вона така ж дієва як і спеціальні ліки, але не має побічних ефектів.

Чай з меліси - відновіть свій баланс

Мелісу називають родичкою м'яти з ароматом лимону. Ця рослина також широко використовується для подолання розладів сну, тривожності, депресії. Насамперед вона є настільки ефективною завдяки підвищення рівня ГАМК (гальмівний нейромедіатор). Саме він відповідає в людському організмі за вихід зі стресового стану та повернення до спокою.

Недавнє дослідження виявило, що чай з меліси допомагає нормалізувати пришвидшене серцебиття. А тому - це найкращий захист від стресу. А ще меліса значно зменшує рівень кортизолу в крові, а він відомий під назвою "гормон стресу".

Цікаво, що меліса не лише допомагає тим, хто не знає, як захистити себе від стресу. Ця рослина також покращує пам'ять, а тому чай з меліси рекомендовано пити під час викорання напруженої та складної роботи.

Валеріана для спокою

Корінь валеріани відрізняється заспокійливими та седативними властивостями. А напій з цієї рослини можна назвати відомим седативним засобом. Вона має підтримуючу дію для фізичного та душевного здоров'я. Цікаво, що чай з валеріани використовували в якості м'якого заспокійливого засобу ще в Давній Греції. Зокрема, відомо, що її застосовував Гіппократ для лікування головного болю та нервових розладів.