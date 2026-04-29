Травень почнеться спокійно, але синоптики попередили про один ризик

Перші дні травня в Україні мають бути переважно спокійними, без суттєвих небезпечних погодних явищ. Водночас у частині регіонів ще можливі заморозки.

Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю “24 Каналу”.

За її словами, найближчим часом в Україні не очікують ані сильних туманів, ані пилових бур. Причина — сухіша повітряна маса та поступове послаблення вітру.

«Тумани навряд чи виникатимуть, оскільки зараз переважає більш суха повітряна маса, тому передумов для них обмаль – хіба що локальні або орографічні», — пояснила Птуха.

Вона нагадала, що нещодавно в Україні фіксували небезпечні явища у вигляді сильних поривів вітру. Однак надалі ситуація має стабілізуватися.

За словами представниці Укргідрометцентру, найближчим часом атмосферний тиск підвищиться, тому серйозних небезпечних явищ, окрім заморозків, наразі не прогнозують.

«Заморозки – це теж небезпечні явища, оскільки це активне зниження температури під час вегетації рослин. Але загалом, за попередніми оцінками, перші дні травня мають бути досить спокійними, без небезпечних явищ», — зазначила вона.

Птуха також додала, що синоптики цілодобово стежать за змінами в атмосфері, щоб у разі погіршення погоди оперативно попередити населення в кожному регіоні.

Окремо вона прокоментувала ризик пилових бур. За її словами, наразі передумов для такого явища немає, адже вітер надалі слабшатиме.

