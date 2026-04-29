Травень почнеться спокійно, але синоптики попередили про один ризик
На початку травня в Україні очікується спокійна погода без пилових бур і значних туманів.
Перші дні травня в Україні мають бути переважно спокійними, без суттєвих небезпечних погодних явищ. Водночас у частині регіонів ще можливі заморозки.
Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю “24 Каналу”.
За її словами, найближчим часом в Україні не очікують ані сильних туманів, ані пилових бур. Причина — сухіша повітряна маса та поступове послаблення вітру.
«Тумани навряд чи виникатимуть, оскільки зараз переважає більш суха повітряна маса, тому передумов для них обмаль – хіба що локальні або орографічні», — пояснила Птуха.
Вона нагадала, що нещодавно в Україні фіксували небезпечні явища у вигляді сильних поривів вітру. Однак надалі ситуація має стабілізуватися.
За словами представниці Укргідрометцентру, найближчим часом атмосферний тиск підвищиться, тому серйозних небезпечних явищ, окрім заморозків, наразі не прогнозують.
«Заморозки – це теж небезпечні явища, оскільки це активне зниження температури під час вегетації рослин. Але загалом, за попередніми оцінками, перші дні травня мають бути досить спокійними, без небезпечних явищ», — зазначила вона.
Птуха також додала, що синоптики цілодобово стежать за змінами в атмосфері, щоб у разі погіршення погоди оперативно попередити населення в кожному регіоні.
Окремо вона прокоментувала ризик пилових бур. За її словами, наразі передумов для такого явища немає, адже вітер надалі слабшатиме.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, у Львівській області оголосили найвищий — червоний — рівень небезпеки через екстремальні заморозки. У найближчі дні очікується сильний мороз — до -8°.
Раніше ми писали, що завершення квітня в Україні принесе дощі та холодне повітря, проте травень почнеться з приємних змін. У деяких регіонах температура підніметься до +20 градусів.
До слова, цьогорічний квітень претендує на статус одного з найсуворіших за останні 30 років через тривалі періоди холоду та снігові аномалії.