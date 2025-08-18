Травмат замість іграшок: у Чернігові в парку хлопчик вистрілив з пістолета

Хлопчик зі зброєю (ілюстративне фото) / © pixabay.com

Сьогодні, 18 серпня, вранці в одному з парків Чернігова сталася надзвичайна подія: малолітній хлопчик вистрілив із предмета, схожого на пістолет. На щастя, внаслідок пострілу ніхто не постраждав.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

На місце одразу прибули патрульна поліція, слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції. Попередньо правоохоронці встановили, що хлопчик взяв удома травматичний пістолет, який належить його батькові. Дитина принесла зброю до парку, де під час гри й здійснила постріл.

Поліція зареєструвала цей факт. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Правоохоронці продовжують працювати на місці інциденту.

