Травми голови і переломи: у Житомирській області авто збило двох дівчат

Підлітки опинилися у лікарні.

У Житомирській області у селі Гришківці авто збило на "зебрі" підлітків: до лікарні потрапили двоє дівчат.

Про це повідомили 8 листопада у ТСН.12:00.

Дівчата, яким 13 і 14 років, переходили центральну дорогу нерегульованим пішохідним переходом. У цей момент у них врізався легковик. Обидві потерпілі перебувають у лікарні. У молодшої дівчини перелом стегна та забій голови: вона в реанімації. У старшої - травми голови та ноги. Її лікують у травматологічному відділенні.

За кермом автомобіля був 53-річний односелець. Чому не загальмував перед зеброю, водій пояснити не зміг. У справі призначили кілька експертиз. Чи був кермувальник тверезим, поки невідомо. Чоловікові загрожує вісім років ув'язнення.

Як повідомлялося, на Закарпатті сталася смертельна аварія. Там легковик не розминувся з бензовозом. Аварія трапилася у селі Кам’янське. 48-річний водій легковика пішов на обгін перед поворотом і вилетів на зустрічну смугу, а там вже врізався у бензовоз. Удар був такої сили, що легковик розірвало, а його водій загинув миттєво.

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