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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Травмована в Дубаї українська модель OnlyFans прийшла до тями: що з нею зараз

Марія Ковальчук, яку знайшли в Дубаї з численними травмами, прийшла до тями. Що відомо про її стан?

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук

Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук / © Соціальні мережі

Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук прийшла до тями після того, як її два тижні тому знайшли в Дубаї з жахливими травмами після «падіння з висоти».

Про це повідомляє Mail Online з посиланням на друзів українки.

20-річна Марія отримала перелом хребта та кінцівок. Українка перенесла декілька операцій, досі перебуває в лікарні, але її життю вже нічого не загрожує. Жінка прийшла до тями, але поки не може розмовляти.

Поліція Дубая підтвердила, що травми Ковальчук є наслідком падіння з висоти на будівельному майданчику. За словами лікарів, стан моделі зараз стабільний.

Друг українки розповів російському виданню «АиФ»: «Марія нарешті прийшла до тями. Остання операція пройшла успішно, попереду ще дві».

Нагадаємо, на початку березня Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї у важкому стані. OnlyFans-модельповинна була відвідати вечірку, але загадково зникла. Наразі вона не може сказати, чи пам’ятає щось із того, що сталося. Друзі побоюються, що українку викрали задля сексуального рабства, а потім жорстоко побиту й закривавлену викинули.

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