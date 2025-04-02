Травмована в Дубаї українська модель OnlyFans прийшла до тями: що з нею зараз

Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук / © Соціальні мережі

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Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук прийшла до тями після того, як її два тижні тому знайшли в Дубаї з жахливими травмами після «падіння з висоти».

Про це повідомляє Mail Online з посиланням на друзів українки.

20-річна Марія отримала перелом хребта та кінцівок. Українка перенесла декілька операцій, досі перебуває в лікарні, але її життю вже нічого не загрожує. Жінка прийшла до тями, але поки не може розмовляти.

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Поліція Дубая підтвердила, що травми Ковальчук є наслідком падіння з висоти на будівельному майданчику. За словами лікарів, стан моделі зараз стабільний.

Друг українки розповів російському виданню «АиФ»: «Марія нарешті прийшла до тями. Остання операція пройшла успішно, попереду ще дві».

Нагадаємо, на початку березня Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї у важкому стані. OnlyFans-модельповинна була відвідати вечірку, але загадково зникла. Наразі вона не може сказати, чи пам’ятає щось із того, що сталося. Друзі побоюються, що українку викрали задля сексуального рабства, а потім жорстоко побиту й закривавлену викинули.