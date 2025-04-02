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Травмована в Дубаї українська модель OnlyFans прийшла до тями: що з нею зараз
Марія Ковальчук, яку знайшли в Дубаї з численними травмами, прийшла до тями. Що відомо про її стан?
Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук прийшла до тями після того, як її два тижні тому знайшли в Дубаї з жахливими травмами після «падіння з висоти».
Про це повідомляє Mail Online з посиланням на друзів українки.
20-річна Марія отримала перелом хребта та кінцівок. Українка перенесла декілька операцій, досі перебуває в лікарні, але її життю вже нічого не загрожує. Жінка прийшла до тями, але поки не може розмовляти.
Поліція Дубая підтвердила, що травми Ковальчук є наслідком падіння з висоти на будівельному майданчику. За словами лікарів, стан моделі зараз стабільний.
Друг українки розповів російському виданню «АиФ»: «Марія нарешті прийшла до тями. Остання операція пройшла успішно, попереду ще дві».
Нагадаємо, на початку березня Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї у важкому стані. OnlyFans-модельповинна була відвідати вечірку, але загадково зникла. Наразі вона не може сказати, чи пам’ятає щось із того, що сталося. Друзі побоюються, що українку викрали задля сексуального рабства, а потім жорстоко побиту й закривавлену викинули.