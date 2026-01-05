Травмована в Дубаї українська модель OnlyFans розповіла про зміни в житті

Марія Ковальчук / © скриншот

Реклама

Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук, яку 10 місяців тому жорстоко побили і залишили помирати після вечірки в Дубаї, знову ходить.

Про це пише британське видання mirror.co.uk.

Марія пройшла реабілітацію у притулку в Тронхеймі, Норвегія, і з гордістю показала, як вона знову ходить після місяців у кріслі колісному. Зараз вона перебуває у Норвегії у статусі української біженки. Дівчина заявила, що вона «відроджується з попелу, вчиться жити і вірити знову», але стверджує, що їй і її родині погрожували після того, як вони висловилися.

Реклама

«Я постійно задавалася питанням, як я буду жити з цими травмами, з цими шрамами, знівечена… як я зможу якось продовжувати своє життя. Але з часом моє сприйняття світу почало змінюватися», — заявила Марія.

Дівчина заявила, що почувається краще завдяки підтримці рідних та друзів.

Що відомо про напад на Марію Ковальчук

Нагадаємо, на початку березня 2025 року Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї у важкому стані. OnlyFans-модель повинна була відвідати вечірку, але загадково зникла

Згодом Марія Ковальчук розповіла свою історію прихильниці Путіна Ксенії Собчак. Вона заявила, що зустріла знайомого, який запросив її у готельний номер, де над дівчиною знущались.

Реклама

Згодом 21-річна Мілена Долганова, одна з учасниць вечірки, після якої українська модель Марія Ковальчук дістала важкі травми, розказала свою версію подій. За словами дівчини, все було зовсім не так, як розповідає постраждала.