Травмований олень Борис підвівся на ноги після важкої ДТП: який стан тварини зараз (відео)

Олень Борис, який постраждав у ДТП на Рівненщині, почав самостійно їсти та ходити. Зооволонтери оцінили стан тварини та пояснили, чому операція зараз може бути небезпечною.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Wild Animals Rescue Center.

Зооволонтерка Наталія Попова з центру порятунку диких тварин Wild Animals Rescue Center відвідала оленя Бориса, який зазнав перелому ноги після наїзду автомобіля. За словами жінки, тварині наразі необхідні спокій і мінімальне втручання.

Першими допомогу Борису надали представники організації «Домівка врятованих тварин»: вони зупинили кровотечу після аварії та зробили рентген задньої ноги, яка виявилася зламаною. З огляду на стан тварини, її вирішили не транспортувати до ветеринарної клініки, адже перевезення могло становити загрозу для життя, зокрема через складні дорожні умови. Натомість обрали тактику спокою та відновлення на місці.

Згодом мешканець села Зарічне на Рівненщині Руслан Христюк, який доглядає за Борисом, звернувся до Wild Animals Rescue Center. Він повідомив, що олень не підводиться, а його стан погіршується.

«Ми одразу надали рекомендації, як швидко допомогти, але Руслан повідомив, що самостійно робити ін’єкції не може. Ми без зволікань виїхали на допомогу, однак у навігаторі побачили, що дорога займе близько восьми годин. Але Руслан — великий молодець, він зміг знайти лікаря, який приїхав і зробив необхідні ін’єкції. На момент, коли ми прибули, стан тварини значно покращився: Борис вже ходить, навіть тікає від нас, почав їсти та пити«, — розповіли в Wild Animals Rescue Center.

Фахівці центру уточнили, що у тварини закритий перелом, тому вони вирішили утриматися від додаткового втручання, щоб не викликати зайвий стрес.

«Ще раз наголошуємо: зараз Борису потрібен повний спокій для відновлення загального стану. У Руслана є домовленість з лікарем, який буде приїжджати і робити необхідні ін’єкції. Він також запевнив нас, що зможе забезпечити Борису всі умови для спокійного відновлення», — повідомили в центрі порятунку диких тварин.

Фахівці додали, що до питання операції можна буде переходити лише після стабілізації стану тварини — тоді визначать, чи є потреба у втручанні, а також коли і як його проводити. Наразі ж команда продовжує тримати ситуацію під контролем і стежить за станом Бориса.

Дата публікації 16:03, 27.03.26

ДТП з оленем Борисом — що відомо

Нагадаємо, 23 березня у селищі Зарічне 28-річна водійка Mercedes їхала без увімкнених фар і збила місцеву знаменитість — оленя Бориса — і втекла з місця ДТП, пояснивши це переляком. Поліція розшукала жінку та склала три адмінпротоколи: за спричинення аварії, відсутність страховки та втечу. Олень, який є улюбленцем громади та зіркою соцмереж, отримав травми, але вижив. Наразі Борис перебуває під наглядом єгеря.

На 25 березня стан оленя Бориса залишався вкрай важким. Власник тварини Руслан Христюк повідомив, що у 8-річного самця перелом кінцівки та розбита голова, він майже не їв і через нетранспортабельність перебував на подвір’ї господаря. Лікарі не давали гарантій щодо операції, а прогнози були невтішні. Водночас зоозахисники наполягали на госпіталізації та критикували рішення залишити тварину без фахової хірургічної допомоги на місці.