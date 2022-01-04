Травмували ногу та голову: на Львівщині рятувальники екстрено зняли з гори туристів

Пошкодження отримали мешканці Одеси та Харкова.
На Львівщині рятувальники надали першу допомогу травмованим туристам, після чого спустили їх із гори Високий Верх.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Подія сталася 3 січня на лижних трасах гори. Там пошкодження зазнали 48-річний мешканець Одеси та 18-річний хлопець із Харкова. В одного медики зафіксували травму лівої ноги, в іншого – травму голови.
“Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили їх до підніжжя гори, де передали їх медикам”, — підкреслили у пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що у Рівному водій із посвідченням помічника ексдепутата збив військового та втік: 27-річний чоловік помер у лікарні.
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