Травмували ногу та голову: на Львівщині рятувальники екстрено зняли з гори туристів

Травмували ногу та голову: на Львівщині рятувальники екстрено зняли з гори туристів

Пошкодження отримали мешканці Одеси та Харкова.

На Львівщині рятувальники надали першу допомогу травмованим туристам, після чого спустили їх із гори Високий Верх.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Подія сталася 3 січня на лижних трасах гори. Там пошкодження зазнали 48-річний мешканець Одеси та 18-річний хлопець із Харкова. В одного медики зафіксували травму лівої ноги, в іншого – травму голови.

“Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили їх до підніжжя гори, де передали їх медикам”, — підкреслили у пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що у Рівному водій із посвідченням помічника ексдепутата збив військового та втік: 27-річний чоловік помер у лікарні.

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