Травневі гойдалки: куди прийде літнє тепло, а де залишаться заморозки
За прогнозами синоптиків, понеділок, 4 травня, буде переважно сонячним та сухим.
В Україні перша половина тижня порадує українців сонцем та по-справжньому літніми градусами.
Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.
«Погода, звісно ще сто разів буде мінятися, бо травень — не липень. Але поки що прогнозую лише синоптичне завтра і лише першу половину тижня. Бо саме на ці дати припадають розкішні +23+27 градусів! І сонце», — повідомила Діденко.
За її прогнозом, 4 травня, у понеділок, погоду України визначатиме антициклон, буде сухо та сонячно, лише у Крим та Приазов’ї очікується хмарна погода.
Температура повітря вночі вже буде не такою холодною, +5+11 градусів. Лише на сході та північному сході ще буде доволі прохолодно, +1-6 градусів.
Впродовж дня 4 травня в Україні температура повітря підніметься до +19+24 градуси,
на заході та півночі +23+26 градусів,
в Криму та Приазов’ї найхолодніше, +9+14 градусів.
Діденко каже, що загалом перша половина тижня буде в Україні дуже теплою та переважно сонячною. Дощі пройдуть 6,7, 8 травня у західних областях — короткочасні, з грозами.
Погода в Києві
4 травня в столиці сонячно та +25 градусів тепла.
Порогноз від Укргідрометцентру
Український гідрометеорологічний центр також дав прогноз на понеділок, 4 травня.
Завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині — північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 3-8° тепла (на сході країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°.
