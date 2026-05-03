Травневі гойдалки: куди прийде літнє тепло, а де залишаться заморозки

За прогнозами синоптиків, понеділок, 4 травня, буде переважно сонячним та сухим.

Прогноз погоди на 4 травня від Діденко та Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 4 травня від Діденко та Укргідрометцентру / © УНІАН

В Україні перша половина тижня порадує українців сонцем та по-справжньому літніми градусами.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

«Погода, звісно ще сто разів буде мінятися, бо травень — не липень. Але поки що прогнозую лише синоптичне завтра і лише першу половину тижня. Бо саме на ці дати припадають розкішні +23+27 градусів! І сонце», — повідомила Діденко.

За її прогнозом, 4 травня, у понеділок, погоду України визначатиме антициклон, буде сухо та сонячно, лише у Крим та Приазов’ї очікується хмарна погода.

Температура повітря вночі вже буде не такою холодною, +5+11 градусів. Лише на сході та північному сході ще буде доволі прохолодно, +1-6 градусів.

Впродовж дня 4 травня в Україні температура повітря підніметься до +19+24 градуси,

  • на заході та півночі +23+26 градусів,

  • в Криму та Приазов’ї найхолодніше, +9+14 градусів.

Діденко каже, що загалом перша половина тижня буде в Україні дуже теплою та переважно сонячною. Дощі пройдуть 6,7, 8 травня у західних областях — короткочасні, з грозами.

Погода в Києві

4 травня в столиці сонячно та +25 градусів тепла.

Порогноз від Укргідрометцентру

Український гідрометеорологічний центр﻿ також дав прогноз на понеділок, 4 травня.

Завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині — північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 3-8° тепла (на сході країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у травні.

