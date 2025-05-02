Травневі погодні гойдалки: синоптик здивував прогнозом на вихідні

Прогноз погоди на 3 та 4 травня / © pixabay.com

Реклама

Погода в Україні 3 та 4 травня буде нестійко. Синоптики прогнозують надходження теплого та вологого повітря з південного заходу Європи.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода в Україні 3 травня

У суботу, 3 травня, погода буде суттєво відрізнятися за регіонами. На заході країни вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, а в окремих районах можливі інтенсивні зливи з градом і шквалами до 20 м/с. Вночі температура опуститься до +7…+12 °С, а вдень повітря прогріється до +20…+25 °С.

Реклама

На півночі України вночі опадів не очікується, але вдень місцями пройдуть грози з поривами вітру до 20 м/с. Нічні показники термометра становитимуть +2…+7 °С, а в Сумській області на поверхні ґрунту можливі слабкі заморозки до –3 °С. Вдень повітря прогріється до +18…+23 °С.

У центральних регіонах переважатиме мінлива хмарність без опадів, проте вночі на ґрунті місцями можуть спостерігатися заморозки до –3 °С. Вдень вітер посилиться до 14 м/с, а температура досягне +19…+24 °С.

На півдні та в Криму очікується малохмарна погода без опадів. Вітер буде дмути зі швидкістю 7–12 м/с. Вночі температура триматиметься на рівні +4…+9 °С, а вдень повітря прогріється до +18…+23 °С.

Східні області зустрінуть вихідні мінливою хмарністю без дощів. Вночі тут можливі заморозки до –5 °С на поверхні ґрунту, а вдень температура підніметься до +17…+22 °С. Вітер буде слабким, але в день посилиться до 10 м/с.

Погода в Україні 4 травня

У неділю погода в Україні залишатиметься нестійкою, особливо у західних і північних регіонах, де очікуються грози зі шквалами та градом. Натомість на півдні та сході переважатиме суха та тепла погода, хоча місцями також можливі пориви вітру.

На заході країни вночі місцями пройдуть невеликі дощі, а вдень погода стане більш непередбачуваною. У багатьох районах очікуються зливи, у деяких місцях — з градом і шквалами до 20 м/с. Температура вночі становитиме +9…+14 °С, вдень прогріється до +18…+23 °С, а на Прикарпатті та Буковині буде ще тепліше — до +28 °С.

Північні області також зазнають впливу несприятливих погодних умов. Вдень і ввечері тут пройдуть помірні, а місцями й сильні дощі з грозами, градом та різким посиленням вітру до 22 м/с. Вночі температура триматиметься на рівні +7…+12 °С, а вдень суттєво потеплішає — до +22…+27 °С.

У центральній частині України переважатиме мінлива хмарність без опадів, але ввечері на заході Кіровоградської та Черкаської областей можуть пройти грозові дощі. Вітер буде південним із поривами до 20 м/с. Нічні температури складуть +7…+12 °С, а вдень повітря прогріється до +22…+27 °С.

На півдні та в Криму очікується майже безхмарна погода без опадів, лише ввечері на півночі Одещини можливі локальні грози. Вітер буде досить сильним — до 20 м/с у поривах. Вночі термометри покажуть +6…+11 °С, а вдень — +19…+24 °С.

Східні області зустрінуть неділю без опадів, але з помірним вітром, який у Харківській області вдень може посилюватися до 20 м/с. Нічні температури становитимуть +6…+11 °С, а вдень повітря прогріється до +20…+25 °С.

Нагадаємо, синоптики ошелешили прогнозом на травень.