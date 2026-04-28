Травневі свята 2026: стало відомо, чи матимуть українці додаткові вихідні

Раніше травень в Україні розпочинався з довгих вихідних, але звичний календар змінився протягом останніх кількох років. І 2026-го ситуація залишається такою ж: офіційні додаткові вихідні на травневі свята не передбачені, а графік роботи залежатиме від загальних правил трудового режиму.



Хоч у травні є державні свята, але додаткові вихідні та правило перенесення вихідного, якщо свято випадає на суботу чи неділю, під час воєнного стану не передбачаються. Адже діє спеціальний режим організації праці, який може змінювати або скасовувати окремі норми трудового законодавства щодо святкових і неробочих днів.

Для більшості працівників графік залежатиме від стандартного режиму роботи — субота та неділя залишаються звичайними вихідними — якщо це передбачено робочим графіком.

Цього року на травень в Україні припали три свята на державному рівні:

1 травня (п’ятниця) — День праці;

8 травня (п’ятниця) — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років;

31 травня (неділя) — Трійця

1 і 8 травня припадають на п’ятницю і будуть робочими. 31 травня — це неділя, а тому буде вихідним днем. Втім, 1 червня, вже робочий день — хоча до війни понеділок автоматично ставав додатковим днем відпочинку.

Зауважимо, що роботодавці у приватному секторі мають право надати співробітникам вихідний у ці дні. Втім, жодного юридичного зобов’язання робити це немає — рішення залишається на розсуд керівництва окремої компанії.



