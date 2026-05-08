Травневі виплати для пенсіонерів: хто має право на грошову допомогу та пільги

Пенсійні виплати

Громадяни з солідним трудовим багажем мають законне право на додаткові державні гарантії. Йдеться про різного типу соціальні пільги та допомоги. Їх отримують люди зі званням ветерана праці.

Хто може отримати статус ветерана праці?

Однак не кожна особа, що має значний стаж, може на нього розраховувати, про що йдеться у законі України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».

Ветераном праці може бути людина, яка відповідає щонайменше одному критерію:

має державну нагороду СРСР у вигляді медалі «Ветеран праці»;

є особою з інвалідністю I або II групи, яка набула щонайменше 15 років стажу та вже отримує пенсію;

має великий загальний трудовий стаж — не менше 35 років для жінок і 40 років для чоловіків, але при цьому вже перебуває на пенсії;

працювала у важких або шкідливих умовах;

близько 25-30 років для жінок та 30-35 років для чоловіків.

У Запорізькій міській раді розказали, які документи потрібні, аби отримати статус «ветерана праці». Згідно з інформацією, слід надати відповідну заяву, паспорт та його копію, пенсійне посвідчення (оригінал та копія), фотокартку 3×4, довідку про загальний трудовий стаж, витяг з реєстру територіальної громади та копію ІПН.

Документи можна подати не тільки особисто. Це може зробити представника з довіреністю або законний опікун людини.

Рішення про надання статусу ухвалюють не одразу. Це відбувається протягом 30 днів. Зокрема послуга є безоплатною.

Варто зазначити, що для військових, поліцейських, рятувальників та інших службовців стаж підтверджує Пенсійний фонд у вигляді спеціальної довідки.

У Департаменті соціального захисту населення Сумщини розказали, які пільги можуть отримати ветерани праці:

Користування (саме при виході на пенсію чи навіть зміні місця роботи) поліклініками, до яких вони були прикріплені. Першочергове безплатне зубопротезування (крім протезування із дорогоцінних металів). Переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та на компенсацію вартості самостійного лікування такого типу. Щорічне медичне обстеження, а також диспансеризація. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація. Використання основної щорічної відпустки у зручний час, одержання додаткової відпустки (але без збереження зарплати) строком до двох тижнів на рік. Переважне право на забезпечення жилою площею для людей, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир, забезпечення цих людей паливом. Першочергове одержання позики на індивідуальне (чи кооперативне) житлове будівництво (проте з погашенням позики протягом 10 років). Переважне право на вступ до садівницьких товариств, кооперативів. Переважне право на встановлення домашніх телефонів. Звільнення від плати податку за землю.

Цікаво! Процедура присвоєння звання передбачає надання нагрудного знака.

Що ще варто знати про стаж?

Українці можуть отримати грошову доплату за стаж, який перевищує встановлений мінімум. Якщо пенсія була оформлена до жовтня 2011 року, то доплата починає нараховуватися за стаж понад 25 років для чоловіків та 20 років для жінок. Якщо пенсію оформили пізніше, то йдеться про вік понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

За кожен повний рік понаднормового стажу додають 1% до пенсії. Але вона не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Водночас експерт Сергій Коробкін наголошував, що українці можуть докупити стаж. Але треба порівняти всі плюси та мінуси цього рішення.

Згідно зі словами експерта, все залежить від індивідуальних факторів. Мова йде про загальну кількість стажу та вік людини.

