Заморозки триватимуть: прогноз погоди на вівторок, 14 травня

Завтра в Україні очікується прохолодна погода. Найхолодніше буде на півдні, там максимальна температура повітря досягне вдень +10+14 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найтепліше буде на заході України, +15+22 градуси. На сході також досить тепло, +13+17 градусів. У центральних областях очікується +12+15 градусів.

На півночі України протягом дня передбачається +11+14 градусів. Найближчої ночі в Україні усього +3+7 градусів, на півночі, заході та в центрі ще місцями можливі заморозки.

У більшості областей України опадів не передбачається. Проте завтра у південній частині пройдуть дощі через наявність невеликого циклона.

На Херсонщині та в Приазов'ї у вівторок навіть можливі зливи.

У Києві 14 травня опадів не передбачається. Вночі +3+5 градусів, вдень близько +12 градусів.

Потеплішає в Україні в другій половині тижня.

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