Травневі заморозки можуть знищити врожай абрикосів і персиків: на скільки злетять ціни

Абрикоси / © Unsplash

В Україні травневі заморозки можуть завдати серйозного удару по врожаю ранніх кісточкових культур. Найбільше під загрозою опинилися абрикоси та персики.

Про це в ефірі «День.LIVE» повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, частина врожаю вже втрачена через несприятливі погодні умови. Наразі втрати перевищують 50%. Марчук попередив, що у разі нових заморозків аграрії можуть втратити до 100% врожаю ранніх кісточкових культур.

«Вже можна казати, що ми будемо імпортно від абрикосів та персиків. Меншою мірою від черешні та вишні», — пояснив він.

Водночас черешню, зазначає він, поки вдалося зберегти.

За прогнозом експерта, цього сезону ціни на кісточкові фрукти можуть зрости щонайменше на 30%.

Як ми писали, весняні заморозки в Україні серйозно пошкодили врожай фруктів, ягід та частини овочів. Найбільше постраждали абрикоси, персики, вишні та виноградники. На Київщині й Черкащині майже повністю загинула рання полуниця, а на Кіровоградщині морози знищили врожай ранніх кавунів. Через теплу зиму рослини рано почали вегетацію, тому подальше похолодання пошкодило молоді пагони та квітки. Аграрії прогнозують менший урожай і можливе подорожчання фруктів та ягід, однак критичного дефіциту продуктів не очікують завдяки імпорту.

