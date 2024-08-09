"Треба 100 разів зустрітися та з повагою за все пояснити, чому треба більше": Єрмак про допомогу партнерів

Якщо для того, щоби змінити думку партнерів, зокрема, щодо зняття обмежень з України із можливості завдавати ударів у відповідь по території РФ, а також інших питань, потрібно неоноразово зустрітися, пояснити, з повагою, як до людей, які вже допомогли, це потрібно робити.

Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "Європейській правді".

Рух в бік того, щоби ключові партнери України почали допомагати, відбувається. Проте із багатьох питань ще потрібно працювати.

"Як можна сьогодні говорити про якісь обмеження, коли російська ракета прилітає до "Охматдиту", де лікують хворих на онкологію діточок? Які можуть бути обмеження щодо відповіді? Як мінімум. Але дуже важливо визнавати: якщо би не допомога партнерів, передусім США, в нас би була, м'яко кажучи, зовсім інша ситуація сьогодні. Потрібно з повагою до цього ставитися. Якщо для того, щоби змінити думку, як це відбувалося з Patriot, F-16, багатьма питаннями, треба 100 разів зустрітися, пояснити, з повагою, як до людей, які вже допомогли, це потрібно робити", — зазначив Єрмак.

Він також додав, що всі ланки у процесі переговорів із Заходом мають працювати на результат.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь Росії 30% своєї території. Водночас він також погодився, що сила дипломатії може допомогти у врегулюванні війни.

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