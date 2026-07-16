"Треба міняти обох": Зеленський не міг миритися з "війною" між Федоровим і Сирським – інсайд ЗМІ

Михайло Федоров / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський вирішив пожертвувати одним зі своїх найближчих соратників — міністром оборони Михайлом Федоровим. У середу, 15 липня, Михайло Федоров опублікував звіт за підсумками роботи своєї команди та підтвердив, що йде з Міноборони.

Чому Зеленський усуває Федорова з посади очільника Міноборони, йдеться у статті «Української правди».

Один із депутатів «Слуги народу», який був присутній на засіданні фракції, розповів: «Було видно, що президенту дуже важко про це говорити. Він хвилин десять буквально вичавлював із себе слова, підбирав формулювання, намагався пояснити своє рішення. Воно наче і виглядало раціональним, але було видно, що це звільнення Федорова дається дуже непросто».

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Насправді інтриги щодо кандидатури нового прем’єра чи більшості майбутніх міністрів для депутатів майже не існувало.

Половину прізвищ вони знали заздалегідь, бо це чинні міністри. Прізвища іншої половини, як завжди, вперше побачили вже безпосередньо на представленні.

Єдине питання, яке справді хвилювало фракцію — доля Федорова. Саме про це депутати і згадали найперше.

За словами співрозмовників УП, президент пояснював, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським.

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«Вони живуть у двох різних світах. Міша хоче все цифровізувати, побудувати систему навколо технологій. Військові ж хочуть, щоб їх просто чули. Вони просять закупити одну номенклатуру озброєння, а він відмовляється й фінансує інші напрямки. Вони просто перестали чути один одного», — переказує слова президента один із депутатів.

Інший співрозмовник згадує ще жорсткіший випад президента: «Доходило до абсурду. Сирський приходив і казав: „Федоров не дає нічого під конкретні операції“. Потім приходив Федоров і відповідав: „Ми все дали, просто цим неправильно користуються, не так і не там, де треба“. І так по колу».

Тобто Зеленський намагався донести депутатам, що його головний мотив — якось збалансувати відносини армії та уряду.

«Ну, я не можу допустити, щоб у воюючій країні Міністерство оборони й Генеральний штаб воювали між собою. По-хорошому треба міняти обох. Але одночасно я цього зробити не можу», — сказав Зеленський депутатам.

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Окремо президент наголосив на тому, що Федоров не провів обіцяну ним реформу мобілізації. Натомість чинний очільник МВС Ігор Клименко, кандидатуру якого Зеленський планує внести на посаду очільника МОУ, в системі поповнення ЗСУ людьми зможе «навести лад».

«Зеленський сказав, що от якщо 23 вересня Путін оголосить загальну мобілізацію, то всім буде не до жартів і цифрових реформ. Треба розібратись з мобілізацією до того», — переказує слова глави держави один із депутатів «Слуги народу».

Назагал президент опинився у конфлікті двох концепцій ведення війни, який посилило невдоволення десятків зброярських кланів, що їх відтискають від оборонного бюджету. І зробив вибір на користь збереження правил гри в нинішній військовій вертикалі.

Люди, які ще минулої осені повністю віддали Росії ініціативу на полі бою, переконали президента, що для перемоги треба звільнити міністра, при якому Україна ініціативу перехопила. І Зеленський, як годиться, з важким серцем, пішов на це «складне рішення».

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Раніше ми писали про те, що 15 липня Михайло Федоров підбив підсумки на посаді міністра оборони, розповів, що не встиг зробити і запевнив, що продовжує свою місію, щоб «перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації».

Нагадаємо, джерело у фракції «Слуга народу» повідомляє, що президент Володимир Зеленський не буде вносити кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Замість Федорова буде внесено кандидатуру Ігоря Клименка, який наразі є виконувачем обов’язки міністра внутрішніх справ.

Також джерела у фракції кажуть що Федоров залишається у команді президента, «але що робитиме далі — стане більше відомо наступного тижня».

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