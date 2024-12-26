"Треба на фронт вас, може зд**нете швидше": у Львові вчитель фізики вилаяв учнів (відео)

Педагогу оголосили догану й відсторонили від роботи з дітьми.
У Львові вчитель фізики та лаборант образив учнів нецензурною лайкою і заявив, що їх потрібно відправити на фронт, аби вони "швидше зд**ли".
Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі "БАТЬКИ SOS".
Інцидент трапився у листопаді в середній загальноосвітній школі №30 Львова.
"Треба на фронт вас, на передову. Зрозуміли? Може там здохнете швидше. Пр*дурки, набридло! Д*біли, ко*чені", – сказав вчитель.
Начальник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк заявив, що для з'ясування обставин було створено спеціальну комісію. За його словами, лаборанта відсторонено від роботи з дітьми – йому оголошено догану.
Закалюк розповів, що під час уроку учні 9 класу порушили правилами техніки безпеки на уроці фізики, що могло призвести до пошкодження їхнього здоров’я. Це, як пояснив працівник, і спровокувало його до таких слів.
"На жаль, працівник школи допустив неприпустиму поведінку, дозволивши собі образливі висловлювання на адресу учнів. Така поведінка не відповідає нашим цінностям, і є неприйнятною. Лаборанта відсторонено від роботи з дітьми, йому оголошено догану, і він більше не обійматиме свою посаду", – каже начальник управління освіти
Освітянин закликав всіх – педагогів, батьків та учнів – зробити висновки з цієї ситуації і пам’ятати про повагу, толерантність і відповідальність з усіх сторін.
Лаборант не є ухилянтом
Андрій Закалюк спростував поширені у мережі чутки, що нібито лаборант влаштувався на роботу у школу, аби уникнути мобілізації.
"Інформація про те, що чоловік ухиляється від проходження військової служби, яку поширюють у соцмережах, не відповідає дійсності, адже працівник є пенсійного віку і давно не підлягає мобілізації", – запевнив він.
Освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на інцидент та заявила, що підготувала звернення до поліції та запит на управління освіти щодо обставин випадку й надання всіх документів.
Нагадаємо, що на Волині 25-річного вчителя ліцею підозрюють у розбещенні школяра.
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