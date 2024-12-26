"Треба на фронт вас, може зд**нете швидше": у Львові вчитель фізики вилаяв учнів (відео)

У Львові вчитель фізики та лаборант образив учнів нецензурною лайкою і заявив, що їх потрібно відправити на фронт, аби вони "швидше зд**ли".

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі "БАТЬКИ SOS".

Інцидент трапився у листопаді в середній загальноосвітній школі №30 Львова.

"Треба на фронт вас, на передову. Зрозуміли? Може там здохнете швидше. Пр*дурки, набридло! Д*біли, ко*чені", – сказав вчитель.

У Львові вчитель обізвав учнів і побажав їм вирушити на фронт

Начальник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк заявив, що для з'ясування обставин було створено спеціальну комісію. За його словами, лаборанта відсторонено від роботи з дітьми – йому оголошено догану.

Закалюк розповів, що під час уроку учні 9 класу порушили правилами техніки безпеки на уроці фізики, що могло призвести до пошкодження їхнього здоров’я. Це, як пояснив працівник, і спровокувало його до таких слів.

"На жаль, працівник школи допустив неприпустиму поведінку, дозволивши собі образливі висловлювання на адресу учнів. Така поведінка не відповідає нашим цінностям, і є неприйнятною. Лаборанта відсторонено від роботи з дітьми, йому оголошено догану, і він більше не обійматиме свою посаду", – каже начальник управління освіти

Освітянин закликав всіх – педагогів, батьків та учнів – зробити висновки з цієї ситуації і пам’ятати про повагу, толерантність і відповідальність з усіх сторін.

Лаборант не є ухилянтом

Андрій Закалюк спростував поширені у мережі чутки, що нібито лаборант влаштувався на роботу у школу, аби уникнути мобілізації.

"Інформація про те, що чоловік ухиляється від проходження військової служби, яку поширюють у соцмережах, не відповідає дійсності, адже працівник є пенсійного віку і давно не підлягає мобілізації", – запевнив він.

Освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на інцидент та заявила, що підготувала звернення до поліції та запит на управління освіти щодо обставин випадку й надання всіх документів.

Нагадаємо, що на Волині 25-річного вчителя ліцею підозрюють у розбещенні школяра.

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