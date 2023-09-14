"Треба насолодитися процесом": у ЗСУ прокоментували ранкові вибухи в Євпаторії

У цьому місті є чимало військових об’єктів.

Поки зарано говорити про результати ранкових вибухів в тимчасово анексованому Криму. Зокрема, в Євпаторії. Наразі на півострові "бавовна" квітне".

Про це заявила під час телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Можливо й знаю, але поки що зарано… Треба насолодитися процесом", - відповіла Гуменюк на запитання про те, що відбувається на півострові.

За її словами, в Євпаторії зосереджено багато військових об’єктів окупантів, які є законними цілями для України.

"Там зосередження військових об’єктів, наявність поруч аеродрому. Все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планово. Цілі законні, цілі військові. "Бавовна" квітне", - наголосила Гуменюк.

Як повідомлялося, зранку 14 вересня з'явилася інформація, що в Євпаторії пролунали потужні вибухи. Російська влада заявила про нібито збиті безпілотники.

Читайте також: