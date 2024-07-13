"Треба не висиджувати яйця на посаді, а жити ділом": Аліна Михайлова розповіла про конфлікт у 59 бригаді

У 59 бригаді спалахнув конфлікт через неналежну якість надання допомоги на рівні медроти. Звернення начальниці медслужби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової майже проігнорували.

Про це вона написала у Facebook.

Деталі

Начальниця медслужби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова написала "старшому начальнику" коментар щодо неналежної якості надання допомоги на рівні медроти та сумніву у фаховості та обізнаності в протоколах одного з анестезіологів стабпункту. Вона зауважує, що старший начальник в обличчі начальника медичної служби 59 бригади – пані майор Аліна Осієвська відповіла на це цитатою з часів "Вконтакте": "Якщо довго сидіти біля річки, то можна побачити як по ній попливуть трупи ваших ворогів. Східна мудрість. Гарного дня і вам"

"Я можу це розцінювати як погрозу? Як відповідь "нам по**й, не зад****йте"? Роз'яснення, мабуть, хотілось би отримати, але думаю "старший начальник" відповість далі анекдотом з газетки "порадниця". Шановне командування, як довго ми змушені втрачати наших поранених бійців через байдужість до їх життів і зацикленості на паперах "старшого начальника"? Всі втомились", – наголосила вона.

Михайлова наголосила, що працює у фронтовій медицині з 2016 року. Вже 2 роки триває повномасштабна війна. За її словами, жодного разу до своїх обовʼязків медикиня не ставилась недбало. З часом прогрес її медслужби зростає, якість допомоги, навченість ОС, фаховість – на рівні, на якому сьогодні працюють передові бригади.

"Це можливо. Коли ти не висиджуєш яйця на посаді. А живеш ділом, яке робиш", – вважає Михайлова.

Згодом вона додала, що командування відреагувало. Михайлова сподівається, що надалі усі будуть бачити результати й висновки.

"А не шукати ворогів і їх трупи серед своїх", – лаконічно завершила медикиня.

Раніше керівниця медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова розповіла про втрати на фронті. Вона зазначила, що їй відомі дані про їхній батальйон і втрати шокувальні.

Читайте також: