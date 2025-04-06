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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
413
Час на прочитання
1 хв

"Треба переходити на зрозумілу мову": у Зеленського відреагували на атаку РФ по Києву

Єрмак каже, що росіяни не збираються припиняти атаки, це вказує на те, що вони не хочуть миру.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Telegram / Андрій Єрмак

Росія нарощує інтенсивність атак і показово не хоче припиняти вогонь, не хоче миру. Хоче вбивати українців і дітей.

Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Мова сили — єдина, яку розуміє Путін. Треба переходити на цю мову всім нашим партнерам», — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, 6 квітня російська армія атакувала українські області крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації ЗС РФ.

Зокрема, ЗС РФ масовано вдарили по українській столиці балістичними ракетами. У Києві пролунала серія вибухів, мер міста Віталій Кличко повідомив про пожежі внаслідок обстрілу. Згодом з’явилося відео з наслідками ворожого удару.

Дата публікації
Кількість переглядів
413
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