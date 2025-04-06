- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 413
- Час на прочитання
- 1 хв
"Треба переходити на зрозумілу мову": у Зеленського відреагували на атаку РФ по Києву
Єрмак каже, що росіяни не збираються припиняти атаки, це вказує на те, що вони не хочуть миру.
Росія нарощує інтенсивність атак і показово не хоче припиняти вогонь, не хоче миру. Хоче вбивати українців і дітей.
Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Мова сили — єдина, яку розуміє Путін. Треба переходити на цю мову всім нашим партнерам», — зазначив Єрмак.
Нагадаємо, 6 квітня російська армія атакувала українські області крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації ЗС РФ.
Зокрема, ЗС РФ масовано вдарили по українській столиці балістичними ракетами. У Києві пролунала серія вибухів, мер міста Віталій Кличко повідомив про пожежі внаслідок обстрілу. Згодом з’явилося відео з наслідками ворожого удару.