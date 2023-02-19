"Треба перейти від слів до фактів": Боррель розповів, якого типу озброєння потребує Україна для перемоги у війні

Країни Заходу повинні збільшити обсяги та темпи надання військової підтримки Києву для протистояння російській агресії, оскільки Україна перебуває в критичній ситуації з точки зору наявності боєприпасів.

Про це заявив в неділю, 19 лютого, під час безпекової конференції у Мюнхені віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

За його словами, парадокс у тому, що Україна отримала багато аплодисментів, але мало озброєння. Він наголосив на необхідності збільшення військової допомоги Україні.

"Президент Зеленський та український народ отримали багато аплодисментів, але мало озброєння. У цьому і увесь парадокс. Україна бореться і платить високу ціну своїми життями. Ця війна вплинула на нас та весь світ, на нашу безпеку. Ми — найважливіші тренери української армії. До кінця року 30 тисяч українських солдатів пройдуть тренування завдяки нашій військовій місії. Але ще багато чого має бути зроблено попереду. Ми маємо бути швидшими. Ми маємо збільшити і пришвидшити нашу військову допомогу Україні", - зазначив Боррель.

Верховний представник ЄС наголосив, що перше термінове завдання, яке повинна зробити Європа, - це озброїти Україну.

"Ми вчора сказали, усі європейські лідери, що Росія не може виграти цю війну. Що Україна повинна перемогти. Тому, треба перейти від слів до фактів, і прискорити нашу воєнну підтримку України, оскільки Україна перебуває в критичній ситуації з точки зору наявності боєприпасів", - сказав він.

За його словами, ЄС витратив забагато часу на ухвалення критично важливих рішень, зокрема щодо надання танків.

"Усі знають, що для перемоги у класичній війні тобі потрібні танки. Ти не виграєш війну без цього виду зброї. Члени Союзу мають швидко надати Україні зброю, яка у них є, до тієї, яку вони уже пообіцяли надати", - висловився Боррель.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "нейтральним" країнам відсидітися не вийде, тож їм варто передати Україні необхідну зброю та техніку, зокрема, авіацію, далекобійні ракети й снаряди.

Раніше польський генерал закликав Захід "роззброїтися" задля України.

Своєю чергою прем'єр Британії проситиме західних партнерів подвоїти військову допомогу Україні.

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