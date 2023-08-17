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“Треба підвищити заходи безпеки”: генерал Маломуж оцінив загрозу від РФ на День Незалежності

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Треба підвищити заходи безпеки”: генерал Маломуж оцінив загрозу від РФ на День Незалежності

Українська ППО перебуває в постійній боєздатності / Фото: ТСН.ua

Рішення щодо атаки на Україну може бути ухвалене Путіним протягом півгодини.

Генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж вважає, що захисникам України потрібно бути в постійній боєготовності, але у святковий для нашої держави День Незалежності заходи безпеки потрібно підвищити.

Про це він говорив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua

“Готуватися треба і 24-го [серпня], тому що може бути удар, і до того і після. Я думаю, що ми в постійній боєздатності. Акцентовано, що в свято треба підвищити заходи безпеки. А що саме гарантовано буде 24-го, я би не говорив. Я не знаю, чи є такі точні розвіддані”, - зауважив Маломуж.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки наголосив, що рішення завдати удару по Україні може бути ухвалене Путіним протягом півгодини. 

За його словами, російська армія на даний момент спроможна запустити 50-70 ракет і десь до півсотні і більше дронів. 

“Це той пакет, який вони запускають в такий якийсь надзвичайний період.Треба готуватися до масованих ударів в ці періоди... різними засобами і по всій країні, включаючи Київ... Нам треба передбачати, що ці удари і тривога можуть бути небезпечні для кожного. Тому тут треба особливо уважно відноситися до сигналів тривоги", - підкреслив Микола Маломуж.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців про загрозу нових масованих ракетних ударів по українській енергетичній системі.

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Дата публікації
Перегляди
384
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