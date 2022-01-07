"Треба повернути у лоно справжньої віри": Лукашенко заявив, що в Україні стався релігійний розкол

"Треба повернути у лоно справжньої віри": Лукашенко заявив, що в Україні стався релігійний розкол

Таку заяву диктатор зробив під час відвідування у Мінську храму Преподобних Оптинських старців.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що "Україну треба повернути у лоно справжньої віри". Йдеться про автокефалію православної церкви, яку наша країна отримала кілька років тому.

Про це повідомили у пресслужбі Лукашенка.

Таку заяву диктатор зробив під час відвідування у Мінську храму Преподобних Оптинських старців.

“Нам треба зробити все, щоб повернути Україну до лона нашої справжньої віри. А там стався навіть у релігійних напрямках такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що і нам хотіли у 2020 році піднести — автокефалію, розкол нашої церкви тощо. Ви все це знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів”, — розповів президент Білорусі.

Нагадаємо, що Російська Федерація поставила умову Казахстану для направлення до країни військових.

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