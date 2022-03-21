"Треба працювати довше": Чернігівська ОВА скорочує комендантську годину з 20:00 до 6:00

"Треба працювати довше": Чернігівська ОВА скорочує комендантську годину з 20:00 до 6:00

Чернігівщина продовжує наносити потужні удари по рашистам та впевнено тримає позиції, область продовжує отримувати гуманітарну допомогу.

Аби підтримувати економіку, з понеділка, 21 березня, місцева влада змінює комендантську годину: від 20:00 до 6:00. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

“Вчора я змінив комендантську годину: з 20:00 до 6:00 відсьогодні. Це питання більш практичне. Збільшується доба світлова і треба працювати довше. Кожна громада може індивідуально встановити комендантську годину, але виключно за погодження районної військової адміністрації”, - розповів Чаус.

Він зазначив, що в область стабільно прибуває гуманітарна допомога. Зокрема, до Ніжина, Чернігова, Прилук та інших міст.

Ворог продовжує наносити удари по Чернігову, Ніжину, деякі населені пункти лишаються заблокованими. Очільник області впевнений, що невдовзі ворога вдасться вибити з області.

“Без паніки, кожен робить свою роботу: Збройні Сили воюють; волонтери доставляють допомогу; влада забезпечує життєдіяльність інфраструктури (наскільки це можливо). Ще раз дякую комунальниками і аварійним бригадам за їх самовідданість, працю та героїзм”, - додав Чаус.