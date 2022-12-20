Треба уже про землю подумати: Данілов потролив Путіна-стрибунця

Секретар Ради національної оборони та безпеки Олексій Данілов потролив російського диктатора Володимира Путіна через стрибок із трапу літака. Він попередив очільника Кремля про наслідки такого активності у 70 років і наголосив, "стрибати залишилося не так довго" .

Про це посадовець сказав в ефірі спільного національного марафону.

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Данілов вважає, що Путіна попросили спеціально стрибнути, аби показати іншим, що він, мовляв, немає жодних проблем зі здоров'ям.

"Не треба стрибати, треба вже про землю думати", – порадив Данілов.

Нагадаємо, під час виходу з літака на трапі з Путіним стався конфуз – він не помітив останню сходинку та перестрибнув її. Відео активно поширюютьь у соціальних мережах. Своєю чергою, білоруський диктатор Олександр Лукашенко подарував очільнику Кремля букет квітів.

Візит Путіна до Лукашенка

Нагадаємо, 19 грудня, вперше від 2019 року, російський президент-дикататор Путін приїхав з візитом до Мінська. Його літак супроводжували винищувачі. Для конспірації в повітря були підняті ще три російські урядові борти. Разом із Путіним до Мінська приїхали російські міністр оборони Шойгу та закордонних справ Лавров.

Центр національного спротиву зазначає, що Путін продовжує тиснути на Лукашенка, щоб він відкрив другий фронт у війні проти України. Там наразі оцінюють такий крок як малоймовірний.

Козирі Путіна, виття Кремля та загроза Третьої світової війни | Романенко і Лещенко

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