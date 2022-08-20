"Треба валить из Крима": перелякані мешканці окупованого півострова розповіли про чергову "бавовну" (відео)

Ранок суботи, 20 серпня, в анексованому Криму почався із "бавовни". Лише за ранок вибухи пролунали в Севастополі, Євпаторії, Бахчисараї та в Сакському районі.

Через це росіяни у ще більшій паніці, аніж були після "бавовни" на аеродромі у Новофедорівці 9 серпня. Одна із таких туристок, яка під час відпочинку на березі моря ввечері 19 вересня почула звуки вибухів, вирішила втікати із Криму.

Відповідне відео поширюють користувачі Мережі.

"Прилітає. Треба їхати. В мене зараз думки, що "треба валить из Крима". Поки лише такі думки, не знаю, що буде вранці", - сказала перелякана туристка із РФ на своїй сторінці в Інстаграм.

Це відео також опублікував у себе на сторінці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. У дописі він лаконічно і зрозуміло написав "чим швидше звалите з Криму, тим чистішим буде повітря".

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Також шоковані і перелякані через вибухи жителі Бахчисараю. Вони розповідають, що під час ранішньої "бавовни" тряслись будинки і дзвеніли шибки, а також відчувались поштовхи землі. Тим часом окупаційна "влада" говорить, що засоби ППО "вразили всі цілі" над Бахчисараєм, у місті безпечно.

"Живу на п'ятому поверсі. Сьогодні близько 10 ранку чула два сильних "хлопка", думала диван з п'ятого поверху скинули. Мій чоловік працює у 6-му мікрорайоні. Також мені зателефонував. Там було сильніше чути. тому що шибки затремтіли", – розповіла перелякана мешканка Нового району в Бахчисараї Ольга російському виданню РБК.

"Можу сказати лише, що перший вибух, або "хлопок" був трохи слабшим за другий. У момент, коли я почув, як вони "хлопають", було приблизно 9:38, оскільки я на роботі просто веду журнал і часто на якийсь час дивлюся. Другий був прямо сильний. Я біля водосховища відчув маленький поштовх, ніби поруч вибухнув якийсь корсар (петарда), але вибух був у старому місті", – додав інший житель Бахчисараю.