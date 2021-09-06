 "Треба їхати жити в Африку": в Херсоні вже почали надсилати платіжки за опалення (фото)

Містяни за бажанням зможуть оплачувати рекомендовані суми за послуги наперед.

Херсонська ТЕЦ рекомендує своїм споживачам оплатити опалення вже від липня.

Платіжку з такою цікавою пропозицією отримав херсонець Антон Єфанов.

"Виявляється, що Херсонська ТЕЦ почала опалення, починаючи від липня, тільки в червні не обігрівали – тому і холодно було. І ще питання - якщо оплата за тепло наперед, то, напевно, можна тепло зараз набрати в каністри або бочки, в гіршому разі в банки закатати", - написав чоловік на своїй сторінці у Facebook.

Фото: Антон Єфанов\Facebook

Користувачі Мережі відреагували на публікацію:

Треба їхати жити в Африку. Там жодної ТЕЦ немає

У нашій країні платити за комунальні послуги наперед - дуже погана прикмета

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У Херсонській ТЕЦ пізніше пояснили, що платіжки – це передоплата і платити необов’язково. Справа в тому, що ТЕЦ просить заплатити вже зараз аванс, щоб була можливість закупити газ.

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"У серпні цього року наші абоненти отримали платіжки з рядком рекомендованого платежу. Не для всіх це нарахування за теплову енергію було повністю зрозумілим, тож ми вирішили дати більш детальні пояснення. Ініціатива авансового платежу була запроваджена для забезпечення закупівлі енергоносіїв для осіньо – зимового періоду 2021-2022 років в умовах ринку природного газу після відміни ПСО (за новими договорами підприємства паливно – енергетичного комплексу проводять закупівлю блакитного палива за умови повної передплати або банківської гарантії)", - написали у підприємстві.

Нагадаємо, міністр розвитку громад Олексій Чернишов заявив у "Сніданку з 1+1", що Україна готова до початку опалювального сезону на 80%. За його словами, рівень підготовки відповідає плановим показникам. Саме тому опалювальний сезон має стартувати вчасно. Також міністр наголосив, що тарифи для населення підвищуватися не будуть.

Як повідомлялося, українці заборгували за комуналку понад 66 млрд гривень. Найбільше не виплачено за природний газ - це майже 25 млрд грн. За тепло та воду - понад 21 млрд грн.

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