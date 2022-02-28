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Треба закінчити війну: Боррель висловився про перспективи України в ЄС

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На порядку денному російська агресія.

Членство України в ЄС не на порядку денному, бо треба подолати агресію Росії.

Про це сказав віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель.
 
"Ми повинні працювати над більш практичними речами. Членство є тим, на що, у будь-якому разі, знадобиться багато років. І ми повинні надати відповідь у найближчі години. Не у найближчі роки, але у наступні години", - сказав Боррель.

За його словами, Україна має європейську перспективу, але зараз потрібно боротися проти російської агресії. 

"Світ не може допустити, щоб потужна країна розгромила сусідню країну із застосуванням її воєнних потужностей. Якщо ми дозволимо це, це буде закон джунглів. Це закон сильнішого: "Я сильніший, ніж ти, і я вб'ю тебе. Я застосую мій закон для тебе". Це закон джунглів. І це для нас, європейців, є екзистенційною загрозою. Ми зробимо усе можливе для того, щоб припинити це", - наголосив Боррель.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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