Треба збільшувати видобуток українського газу, а не податки — Ігор Палиця

Ми мусимо збільшувати власний видобуток якнайшвидше, щоб мінімізувати наслідки від запуску «Північного потоку-2», вважає нардеп.

У Верховній Раді пропонують скерувати надприбутки газовидобувних компаній, які вони отримують через рекордне зростання світових цін, на буріння нових свердловин замість того, щоб збільшувати для них податки. Адже перед Україною стоїть завдання наростити видобуток власного газу, щоб забезпечити енергетичну незалежність держави, а не тільки наповнити держбюджет.

Про це заявив лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ», народний депутат Ігор Палиця.

«Ми мусимо збільшувати власний видобуток якнайшвидше, щоб мінімізувати наслідки від запуску «Північного потоку-2» та припинення транзиту російського газу через нашу ГТС. Замість цього у Верховній Раді податківці пропонують збільшити ренту за видобування природного газу до 69%, мотивуючи це високою маржою, яку отримують газовики в умовах рекордного зростання світових цін на енергоносії», — заявив народний депутат.

Він додав, що дійсно, коли ціна перевищує 200 доларів за тисячу кубометрів, вони починають отримувати надприбутки.

«Але збільшувати податки сьогодні — це нонсенс! Депутатська група «Партія «За майбутнє» пропонує законопроєкт, за яким надприбуток газових компаній буде вилучатися не в держбюджет, а на спеціальний рахунок підприємств. Зі спецрахунку підприємства зможуть витрачати кошти виключно на буріння нових свердловин для видобутку газу за проєктами, затвердженими Кабінетом міністрів. Адже в нас стоїть завдання наростити видобуток власного газу, щоб забезпечити енергетичну незалежність держави, а не просто зібрати побільше грошей у держбюджет!», — скав Ігор Палиця.

Він наголосив, що сьогодні газ перетворився на зброю, якої в Україні багато, але вона вимушена купувати втридорога чужу.

«Сьогодні газ перетворився на зброю. Парадокс у тому, що її в нас багато, але ми вимушені купувати втридорога чужу. Україна займає друге місце в Європі за покладами газу — понад 1,1 трлн куб/м. Більше тільки в Норвегії. При цьому третину газу нам доводиться імпортувати за європейськими цінами, що суттєво впливає на кінцевий тариф для українців», — зазначив Ігор Палиця.