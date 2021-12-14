Треба знизити податки, щоб вивести бізнес і зарплати українців "із тіні" - Ігор Палиця

Кожен п’ятий працюючий українець не матиме права на пенсію через "зарплати в конвертах", каже політик.

Зниження податків і зарахування 100% ПДФО на місця — такі заходи з детінізації бізнесу пропонує партія "ЗА МАЙБУТНЄ", щоб більшість українців почала отримувати "білі" зарплати.

Про це заявив лідер партії, народний депутат Ігор Палиця у фейсбуці.

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"За даними Держстату, 20,5% українців отримують зарплату "в конвертах". Схожі цифри опублікував Центр Разумкова — за соцопитуваннями, кожен п’ятий українець працює без офіційного оформлення. Через це втрати держбюджету та Пенсійного фонду, за оцінками дослідницького центру "CASE Україна", становлять 110–150 млрд грн на рік. Але головна біда в тому, що вже через декілька років мільйони українців похилого віку залишаться взагалі без засобів до існування. Адже сьогодні переважна більшість живе від зарплати до зарплати й не може відкладати гроші на майбутнє", — зазначив Ігор Палиця.

При цьому, як наголосив народний депутат, усі спроби влади примусити бізнес виплачувати гроші офіційно призводять до зворотного ефекту — податковий тиск змушує підприємців взагалі заходити "в тінь".

"Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" пропонує заходи з детінізації бізнесу, які передбачають, зокрема, поступове зниження впродовж 3–4 років податку на доходи фізосіб (із 18% до 11%) та єдиного соціального внеску (з 22% до 15%). При цьому до місцевих бюджетів необхідно зараховувати 100% надходжень від ПДФО. Щоб бізнес почав платити "білі" зарплати, необхідно знижувати податки. Економічний ефект від цього набагато перевищить очікування від податкових зборів", — зазначив Ігор Палиця.

Він нагадав, що зниження податків на працю дозволило Грузії за 10 років збільшити податкові надходження в 4 рази та стимулювало розвиток підприємництва й економіки в цілому.