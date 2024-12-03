Трекінг повісток онлайн: у Міноборони розповіли, за яких умов ця функція з'явиться у "Резерв+"

Якщо таку ідею підтримає уряд, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко, зазначила Катерина Черногоренко.

Міноборони обговорює можливість запровадження онлайн-трекінгу повісток в застосунку "Резерв+". Розробити такий функціонал зможуть швидко.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Черногоренко зазначила, що від користувачів надходять прохання додати онлайн-трекінг, щоб мати можливість відстежувати всі етапи надсилання паперової повістки.

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За словами заступниці міністра оборони, Міноборони може розробити такий функціонал.

"Насправді технічно організувати такий трекінг нескладно. Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо плюси і мінуси, можливі "вузькі місця". Якщо ця ідея буде підтримана урядом, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко", – сказала вона.

Черногоренко додала, що найближчим часом в "Резерв+" може з'явитися декілька оновлень: повторне оновлення військово-облікових даних, запуск інших відстрочок, підписання смартконтакту через застосунок.

"Ми хочемо, що всі сервіси ТЦК за 2025 рік перейшли в "Резерв+", щоб це була абсолютна альтернатива", – пояснила заступниця міністр.

Нагадаємо, у "Резерв+" тепер доступна відстрочка від мобілізації.

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