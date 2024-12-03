Трекінг повісток онлайн: у Міноборони розповіли, за яких умов ця функція з'явиться у "Резерв+"

Якщо таку ідею підтримає уряд, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко, зазначила Катерина Черногоренко.
Міноборони обговорює можливість запровадження онлайн-трекінгу повісток в застосунку "Резерв+". Розробити такий функціонал зможуть швидко.
Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Черногоренко зазначила, що від користувачів надходять прохання додати онлайн-трекінг, щоб мати можливість відстежувати всі етапи надсилання паперової повістки.
За словами заступниці міністра оборони, Міноборони може розробити такий функціонал.
"Насправді технічно організувати такий трекінг нескладно. Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо плюси і мінуси, можливі "вузькі місця". Якщо ця ідея буде підтримана урядом, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко", – сказала вона.
Черногоренко додала, що найближчим часом в "Резерв+" може з'явитися декілька оновлень: повторне оновлення військово-облікових даних, запуск інших відстрочок, підписання смартконтакту через застосунок.
"Ми хочемо, що всі сервіси ТЦК за 2025 рік перейшли в "Резерв+", щоб це була абсолютна альтернатива", – пояснила заступниця міністр.
Нагадаємо, у "Резерв+" тепер доступна відстрочка від мобілізації.
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