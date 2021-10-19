Тренд ТікТоку переріс у всеукраїнський флешмоб: підлітки по всій країні масово співають повстанську пісню

До тренду долучилися і українські зірки.

В Україні стає популярним виконання повстанської пісні "Батько наш Бандера". Тренд ТікТоку переріс у всеукраїнський флешмоб.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.



На в'їзді до Словянська під синьо-жовтим і червоно-чорним прапорами - дівчата в камуфляжі станцювали - під пісню "Батько наш Бандера".

Першими відео із повстанською піснею - у ТікТок - на уроці виклали львівські школярі.

Флешмоб підхопили і інші діти - по всій країні масово співають у шкільних коридорах, класах і навіть туалетах - здебільшого під акомпонемент вокального хору "Пентархія".

До тренду долучилися і українські зірки.

Загалом, тільки в Тіктоці, ролики з хештегом "батько наш бандера" вже подивилися понад 6 мільйонів разів. Тепер під цю пісню і танцюють.

Новини України: тренд ТікТоку переріс у всеукраїнський флешмоб

Нагадаємо, що в Одеській області підлітки розгромили орендований будинок, в якому знімали відео для ТікТоку.

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