Тренд ТікТоку переріс у всеукраїнський флешмоб: підлітки по всій країні масово співають повстанську пісню

До тренду долучилися і українські зірки.
В Україні стає популярним виконання повстанської пісні "Батько наш Бандера". Тренд ТікТоку переріс у всеукраїнський флешмоб.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
На в'їзді до Словянська під синьо-жовтим і червоно-чорним прапорами - дівчата в камуфляжі станцювали - під пісню "Батько наш Бандера".
Першими відео із повстанською піснею - у ТікТок - на уроці виклали львівські школярі.
Флешмоб підхопили і інші діти - по всій країні масово співають у шкільних коридорах, класах і навіть туалетах - здебільшого під акомпонемент вокального хору "Пентархія".
До тренду долучилися і українські зірки.
Загалом, тільки в Тіктоці, ролики з хештегом "батько наш бандера" вже подивилися понад 6 мільйонів разів. Тепер під цю пісню і танцюють.
Нагадаємо, що в Одеській області підлітки розгромили орендований будинок, в якому знімали відео для ТікТоку.