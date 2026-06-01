Тренер з гімнастики розбестив 11-річну дівчинку: як його покарали

Розбещення дитини / фото ілюстративне / © Unsplash

Колишній тренер з Дніпра, який розбестив 11-річну підопічну, проведе 7 років за ґратами за скоєний злочин.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Тренеру з Дніпра оголосили вирок за розбещення дівчинки

У Дніпрі колишній тренер зі спортивної гімнастики не зміг оскаржити судове рішення у справі про розбещення 11-річної підопічної. Апеляційний суд підтримав позицію сторони обвинувачення і залишив попередній вирок без змін.

Злочин трапився ще у 2018 році. Тоді 53-річний чоловік упродовж шістьох місяців вчиняв розпусні дії щодо своєї вихованки. Як привід він використовував вигадану історію про необхідність проведення фотосесії в спортивній білизні для акробатики.

Дівчинка тривалий час мовчала, бо боялася, але згодом наважилася розказати все мамі, яка одразу звернулася до поліції.

Хоча сам фігурант своєї провини так і не визнав, слідство зібрало неспростовні докази. Проти нього були покази самої потерпілої, свідків, а також результати проведених експертиз.

Засуджений проведе за ґратами 7 років (ч. 2 ст. 156 КК України). Закон передбачає за такий злочин від 5 до 8 років ув’язнення, тож суд призначив покарання, близьке до максимального.

«Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури в апеляційній інстанції довели обґрунтованість вироку та забезпечили позицію обвинувачення», — написали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, правоохоронці Одещини завершили досудове розслідування та скерували до суду справу стосовно місцевого мешканця, якого звинувачують у серії сексуальних злочинів щодо власної племінниці.

За даними слідства, чоловік протягом чотирьох років — з семирічного до одинадцятирічного віку дитини — регулярно вчиняв щодо неї дії сексуального характеру та фіксував це на відеокамеру.

Злочинну діяльність одесита викрили кіберполіцейські та слідчі ГУНП, які під час обшуків вилучили гаджети з дитячою порнографією. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

На підставі зібраних доказів та експертиз чоловіку інкримінують порушення кількох статей Кримінального кодексу України (сексуальне насильство, примушування дитини до створення порнографії та її зберігання). За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

