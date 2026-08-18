Тренер з танців понад 30 років ґвалтував дівчат на Полтавщині: що йому "світить" тепер

На Полтавщині тренер з танців понад 30 років знущався з дітей / © Офіс Генерального прокурора

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Правоохоронці Полтавщини інкримінували очільнику та тренеру танцювального колективу з Кременчука багаторічні сексуальні злочини проти своїх вихованок.

Про вручення підозри фігуранту повідомив керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв, пишуть в Офісі генерального прокурора.

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Тренер з танців заманював дітей до кабінету і коїв насильство

Слідчі з’ясували, що чоловік під надуманими приводами закликав дівчат до власного кабінету, де вчиняв щодо малолітніх та неповнолітніх підопічних розпусні дії й сексуальне насильство.

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Підґрунтям для розслідування став моніторинг соцмереж: прокурори натрапили на публікації колишніх учасниць ансамблю, які ділилися спогадами про жорстокість і розбещення з боку наставника.

Під час досудового розслідування правоохоронці розшукали чотирьох потерпілих жінок, над якими тренер знущався, коли ті були дітьми. За даними слідства, епізоди злочинів охоплюють період із літа 1982 року до весни 2014-го.

Спираючись на висновки судово-психологічних експертиз, фігуранту інкримінують чотири статті Кримінального кодексу України:

Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку; Замах на вчинення дій, спрямованих на задоволення статевої пристрасті неприродним способом із використанням безпорадного стану потерпілої; Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої; Задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої, з використанням безпорадного стану.

Варто зазначити, що статті Кримінального кодексу інкримінували у редакціях, що діяли на момент скоєння злочинів.

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Зараз клопочуть про відсторонення підозрюваного від посади та обрання йому запобіжного заходу.

Водночас у прокуратурі нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Насильство: останні новини

Нагадаємо, у Павлограді на 42-річного чоловіка чекає взяття під варту без права застави, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини та незаконному проникненні до житла.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, у липні 2025 року знайомий родини виманив дівчинку на подвір’я будинку її дідуся та бабусі, переліз через паркан і, застосувавши силу, вчинив злочин. Через залякування дитина довгий час мовчала й розповіла про все батькам лише згодом, після чого ті одразу звернулися до поліції.

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Слідчі допитали потерпілу за методикою «зеленої кімнати» за участю психологів, а факт злочину підтвердили судові експертизи та вилучений у затриманого телефон із доказами комунікації. Попри те, що підозрюваний не визнає провини, прокуратура наполягає на максимальному покаранні за використання довіри дитини. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 та ч. 1 ст. 162 КК України, що передбачає до 15 років позбавлення волі.

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