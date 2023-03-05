Де можна пройти тренувальний тест з математики на НМТ-2023

Майбутні вступники вже можуть спробувати скласти обов'язковий предмет національного мультимедійного тесту − математику.

Про це повідомив Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Де можна знайти демонстраційний тест з математики

Демонстраційний тест доступний на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти , його можна пройти за посиланням.

Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від реального НМТ, однак структура, типи завдань і тривалість їхнього виконання відповідають вступному тесту.

Демонстраційний варіант тесту з математики можна завантажити на комп’ютер або планшет.

Під час складання тесту у спеціальних екзаменаційних центрах учасники НМТ зможуть користуватися довідковими матеріалами.

Читайте також: