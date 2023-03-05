Де можна пройти тренувальний тест з математики на НМТ-2023

Майбутні вступники вже можуть спробувати скласти обов'язковий предмет національного мультимедійного тесту − математику.
Про це повідомив Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.
Де можна знайти демонстраційний тест з математики
Демонстраційний тест доступний на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти , його можна пройти за посиланням.
Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від реального НМТ, однак структура, типи завдань і тривалість їхнього виконання відповідають вступному тесту.
Демонстраційний варіант тесту з математики можна завантажити на комп’ютер або планшет.
Під час складання тесту у спеціальних екзаменаційних центрах учасники НМТ зможуть користуватися довідковими матеріалами.
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