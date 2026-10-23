Третя хвиля атак: експерт попередив про нова загрозу замість "Шахедів"

РФ намагається розширити географію атак / © Associated Press

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Росія розробляє так звану «третю хвилю» засобів повітряного нападу, під якою маються на увазі малі крилаті ракети або модернізована балістика з дальністю до 1200 кілометрів.

Про це в етері в етері «Київ24» заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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«Після звичайних „Шахедів“ та реактивних дронів РФ переходить до нових засобів ураження. Зокрема, ракета „Філін“, за заявленими характеристиками, може долати до 1200 км зі швидкістю 800 км/год і летіти на малій висоті. Україні вже зараз необхідно розробляти засоби протидії таким цілям», — сказав він.

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Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що Росія наприкінці літа цього року почала застосовувати нову крилату ракету «Філін». Це нова модифікація дронів попередніх поколінь, які запускають як БПЛА із землі (а не з літаків) і мають меншу бойову частину, ніж класичні крилаті ракети.

Ці нові ракето-дрони зможуть ще далі діставати тилові регіони країни, адже її заявлена дальність польоту — 1200 кілометрів, тоді як нинішні реактивні «Шахеди» у різних модифікаціях летять значно менше.

Напередодні міністр оборони України Євгеній Хмара заявляв, що відомство працює над забезпеченням дронами-перехоплювачами, авіацією та боєприпасами до неї, зенітними ракетними та артилерійськими комплексами, турелями, засобами РЕБ та іншими рішеннями для протиповітряної оборони України.

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