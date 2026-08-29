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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3269
Час на прочитання
1 хв

Третя ніч терору Києва, наслідки атаки у Бучанському районі: головні новини ночі 29 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки у Бучанському районі

Наслідки атаки у Бучанському районі / © скриншот з відео

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 серпня 2026 року:

  • Третя ніч терору поспіль: Росія надсилає реактивні дрони на Київ один за одним Читати далі –>

  • Є загиблі, вогонь охопив приватний сектор: КОВА про наслідки пожежі на Житомирській трасі Читати далі –>

  • Миколаїв під ударом балістики: у місті пролунала серія вибухів Читати далі –>

  • Є загиблий і постраждалі: окупанти вночі атакували Ізмаїльський район Читати далі –>

  • Трамп заявив про угоду з Венесуелою: США отримали контроль над 65 млрд барелів нафти Читати далі –>

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