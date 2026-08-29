Третя ніч терору Києва, наслідки атаки у Бучанському районі: головні новини ночі 29 серпня 2026 року

Наслідки атаки у Бучанському районі / © скриншот з відео

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 серпня 2026 року:

Третя ніч терору поспіль: Росія надсилає реактивні дрони на Київ один за одним Читати далі –>

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Миколаїв під ударом балістики: у місті пролунала серія вибухів Читати далі –>

Є загиблий і постраждалі: окупанти вночі атакували Ізмаїльський район Читати далі –>