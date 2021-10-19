Третина аварій на "Укрзалізниці" пов'язані з поганим станом рухомого складу — менеджер із комерції компанії

В "Укрзалізниці" (УЗ) відзначають, що 30% аварій у 2020 році сталися з провини поганого стану рухомого складу.

Як повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, в 2020 році було зареєстровано 813 транспортних пригод, в яких загинули 212 осіб і 40 отримали травми. З них — 479 аварій з рухомим складом, з яких 126 аварій — в результаті сходження з рейок рухомого складу.

"Тобто 30% аварій на "Укрзалізниці" пов'язані саме з поганим станом рухомого складу, решта 70% — це або проблеми інфраструктури, або сторонні особи, або інші причини", — зазначив він.

За словами Ткачова, експлуатація застарілого вагонного парку заважає "Укрзалізниці" ефективно транспортувати вантажі, погіршує оборот вагонів, збільшує час вантажних операцій, а також призводить до непродуктивних пробігів вагонів і локомотивів. Крім того, з року в рік зростають додаткові витрати вантажовідправників на ремонт і підготовку вагонів до навантаження.

"У нас збільшується час перебування вагонів під вантажними операціями. Потрібен час на те, щоб підготувати вагон до завантаження, заварити дірки, відремонтувати люки та інше. У приватних операторів така ж проблема, як і у нас. Але найбільша проблема зношеного парку — це, перш за все, загроза безпеки руху", — підкреслив Ткачов.

За його словами, сьогодні по мережі "Укрзалізниці" курсує 174 тис. вантажних вагонів різної форми власності. "З цього числа 90 тис. — приватні вагони, 84 тис. — вагони АТ "Укрзалізниця". Якщо говорити про вагонний парк "Укрзалізниці", то знос вагонного парку становить близько 89%", — зазначив він.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури пропонує затвердити порядок проведення діагностики та ремонту вагонів для продовження термінів їхньої експлуатації і скорочувати їх для низки вантажних вагонів, починаючи від 2022 року.

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