Третина газу через технологічні втрати йде "в повітря", — Ігор Палиця

Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" закликає уряд провести аудит газорозподільчих мереж.

Народні депутати закликали уряд провести державний аудит стану газорозподільчих мереж. Це дозволить визначити реальні обсяги технологічних втрат газу та встановити обґрунтований тариф на його розподіл.

Про це розповів лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ", народний депутат Ігор Палиця.

"Третина газу, за який ми платимо гроші, у прямому сенсі йде "в повітря". За даними Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за останні п’ять років обсяг технологічних втрат газу зріс на 42% і в 2021-му склав 1,4 млрд куб/м. У середньому, вони становлять 33% від загальної тарифної виручки по всіх облгазах. Хоча під час приватизації нові власники газорозподільчих компаній брали на себе інвестиційні зобов’язання, у тому числі щодо ремонту й модернізації газогонів та обладнання. А тепер вони вимагають збільшити тариф на розподіл газу в 3–4 рази, бо ці ремонти "заганяють їх у борги". Наприклад, "Уманьгаз" хоче збільшити ціну на 400%, до 8,91 грн/куб, "Харківгаз" — на 300%, до 5,37 грн/куб, "Волиньгаз" — на 285%, до 4,49 грн/куб. Решта — на 100–200%", — розповів Ігор Палиця.

Він наголосив, що після звернень місцевих рад по всій Україні про недопустимість зростання тарифів на розподіл газу в НКРЕКП та уряді заявили, що підстав для цього немає, але питання технологічних втрат газу залишається відкритим.

"Звернення до уряду, президента та парламенту про недопущення зростання тарифів на розподіл газу ухвалили обласні та міські ради на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Хмельниччині, Запоріжжі, Івано-Франківщині, Черкащині, Закарпатті тощо. Після цього в НКРЕКП та уряді заявили, що підстав для зростання тарифів немає, це лише пропозиції облгазів. Але питання стану газових мереж і технологічних втрат залишається відкритим. Якщо облгази не зможуть купувати газ для ВТВ, вони будуть відбирати його з газотранспортної системи та продовжать нарощувати мільярдні борги перед державою. Станом на листопад 2021 року сукупна заборгованість облгазів склала 12,5 млрд грн", — зазначив Ігор Палиця.