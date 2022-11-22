Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Третина Хмельницького залишилась без електрики: причини

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
330
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Третина Хмельницького залишилась без електрики: причини

Фото: Associated Press

У місті тривають аварійні роботи.

У вівторок, 22 листопада, третина Хмельницького, Красилівська та Старокостянтинівська громади залишаться без електрики. 

Про це повідомляє "Хмельницькобленерго".

У третині Хмельницького та двох громадах від 17:00 не буде електрики через аварійні роботи. Жителів регіону просять з розумінням поставитись до ситуації. 

"Зауважуємо, що внаслідок масованих атак, живлення області здійснюється за резервними тимчасовими схемами електромереж. Вони не в змозі забезпечити  розподіл електричної енергії в потрібному обсязі, але дають хоч якусь можливість заживити споживачів. Тож у випадку зниження рівня напруги в оселі, потрібно пам'ятати: ситуація дійсно складна, ще не подолано наслідки атак на критичну інфраструктуру і в цей час є взагалі знеструмлені оселі, вулиці та населенні пункти", - йдеться у повідомленні. 

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України 

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють ракетами нашу енергетичну інфраструктуру. Востаннє росіяни 15 листопада обстріляли Україну. По нашій державі випустили понад 100 ракет, більшість з яких вдалось збити. 

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що в Україні відключення електрики за кращим сценарієм триватимуть до березня 2023 року. 

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
330
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація