Третина Хмельницького залишилась без електрики: причини

У вівторок, 22 листопада, третина Хмельницького, Красилівська та Старокостянтинівська громади залишаться без електрики.

Про це повідомляє "Хмельницькобленерго".

У третині Хмельницького та двох громадах від 17:00 не буде електрики через аварійні роботи. Жителів регіону просять з розумінням поставитись до ситуації.

"Зауважуємо, що внаслідок масованих атак, живлення області здійснюється за резервними тимчасовими схемами електромереж. Вони не в змозі забезпечити розподіл електричної енергії в потрібному обсязі, але дають хоч якусь можливість заживити споживачів. Тож у випадку зниження рівня напруги в оселі, потрібно пам'ятати: ситуація дійсно складна, ще не подолано наслідки атак на критичну інфраструктуру і в цей час є взагалі знеструмлені оселі, вулиці та населенні пункти", - йдеться у повідомленні.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють ракетами нашу енергетичну інфраструктуру. Востаннє росіяни 15 листопада обстріляли Україну. По нашій державі випустили понад 100 ракет, більшість з яких вдалось збити.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що в Україні відключення електрики за кращим сценарієм триватимуть до березня 2023 року.

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