Третина кварталів потребуватиме нової забудови - міський голова Сєвєродонецька про руйнування в місті

Російські окупанти продовжують обстріли сєвєродонецька на Луганщині.
Місто на третину зруйноване і потребуватиме відновлення.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк.
"Третина кварталів потребуватиме нової забудови - це нове місто, це околиці міста, стара частина міста. Ті мости, які залишилися між Лисичанськом і Сєвєродонецьком перебувають під вогнем - зараз евакуація неможлива. Що стосується "дороги життя", потрапити в Лисичанськ ще можна. Дороги контролюються Збройними силами, але обстрілюються", - сказав міський голова.
Він додав, що пересування містом зараз небезпечне для життя через постійні обстріли.
Нагадаємо, що російські війська в Сєвєродонецьку розірвали контакти і не вступають у ближні бої з українськими військовими. Це може свідчити про зміну командування окупантів, яке демонструє новий стиль.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що українські захисники проводять успішні контратаки в Херсонській області та вдало стримують сили РФ у Сєвєродонецьку.
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