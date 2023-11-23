Третина молодих українців нібито виїхала до РФ: навіщо ворог запустив новий фейк

Як виявилося, компаній, які нібито проводили це опитування, не існує.

Російські пропагандисти поширили новий фейк, що нібито третина української молоді виїхала до РФ "через кращі медицину та умови роботи".

На це звернув увагу Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у своєму Telegram-каналі Spravdi.

Аналітики Центру зʼясували, що компаній Global Service та Euporean Migration Support Bureau, які нібито проводили це опитування, не існує, а інформація про саме опитування є вигадкою.

"Та й назву Euporean Migration Support Bureau, найімовірніше, написали з помилкою – Euporean замість European", – зауважують експерти.

Скриншот фейкової новини пропагандистів РФ / Фото: t.me/spravdi

Структури з подібними назвами, які займаються питаннями біженців, дійсно існують (наприклад, European Union Agency for Asylum та European Asylum Support Office), але жодна з них не публікувала таких даних.

Станом на 31 грудня 2022 року в ООН підрахували, що у Росії перебували 1,2 млн українських біженців. Водночас в Управлінні зазначають, що "цифра є оцінною, оскільки потенційні подальші переміщення чи повернення наразі не можуть бути враховані".

По суті, чимало українців з окупованих територій виїжджають до РФ через відсутність альтернативних маршрутів евакуації. Далі вони намагаються покинути країну-агресорку, виїхавши через треті країни додому, або залишаються у Європі.

Крім того, росіяни примусово депортують українців, зокрема дітей.

Очевидно, такими фейками Кремль намагається виправдати власні воєнні злочини і показати, що українці нібито досі нормально ставляться до Росії, а путінський режим натомість "дбає" про них.

Раніше повідомлялося, що росіяни створюють клони українських медіа і просувають там прокремлівські наративи.

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