Третині українців вистачає грошей тільки на їжу: шокувальне соцопитування

Менше ніж 9 відсотків українців отримують доходи, яких вистачає не все необхідне, і стільки ж мушуть обмежувати себе навіть у харчуванні.

На тлі нещодавнього підвищення податків Центр Разумкова провів соціальне дослідження фінансової стійкості й добробуту українців. Його результати дійсно шокують, адже переважна частина населення фактично перебуває на межі бідності або навіть поза нею.

Про це пише "Дзеркало тижня", на чиє замовлення проводилося опитування.

Отже, відповіді респондентів на запитання "Яке з тверджень найточніше відповідає фінансовому стану вашої сім'ї?" розподілилися таким чином:

вистачає на їжу та одяг, але для купівлі чогось дорожчого (наприклад, побутової техніки) доводиться відкладати – 48,2%;

на їжу вистачає, але купувати одяг уже важко – 32,2%;

не вистачає грошей навіть на їжу – 9,1%;

вистачає на все, заощаджень вимагають лише дуже дорогі покупки (наприклад, авто) – 7,4%;

сім'я може собі дозволити все, що забажає – 1,2%.

Опитування проводилося з 20 по 28 червня 2024 року. Респондентами стали 2027 українців віком від 18 років.

Нагадаємо, в Україні суттєво зростуть податки, відповідні пропозиції вже розроблені. Це буде наймасштабніше зростання за довгі роки.

Читайте також: