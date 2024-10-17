Третій день поспіль зростає споживання електрики: в "Укренерго" звернулися до українців

Через похолодання в Україні третій день поспіль зростає споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Споживання зростає. Сьогодні, 17 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 1,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня. Вчора, 16 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% вищим, ніж попереднього робочого дня – у вівторок, 15 жовтня. Причина зростання споживання – зниження температури повітря на всій території України", - йдеться в повідомленні.

"У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – від 10:00 до 16:00", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

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