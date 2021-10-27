Третій рік ухиляється від служби: в Ужгороді з вікна військкомату вистрибнув хлопець

Третій рік ухиляється від служби: в Ужгороді з вікна військкомату вистрибнув хлопець

Хлопцяз травмами доправили до лікарні.

В Ужгороді з вікна військкомату вистрибнув хлопець і отримав переломи.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Працівники Нацполіції затримали громадянина України, який підлягає призову на строкову військову службу, однак неодноразово ухилявся від явки до призовної дільниці та перебував розшуку.

"Даного громадянина доставили до призовної дільниці з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, однак в ході роботи громадянин, який ухилявся, здійснив спробу втечі з призовної дільниці та вистрибнув з вікна другого поверху. Чим наразив на небезпеку власне життя", — йдеться у повідомленні.

Разом з тим Суспільне пише, що хлопця з травмами доправили до Ужгородської міської лікарні. У нього - переломи ніг, перелом носа. Наразі чоловік перебуває у реанімації. Після покращення хлопця переведуть до травматології. З ним працюватиме психіатр.

З’ясувалося, що чоловік від 2018 року ухиляється від служби.

Нагадаємо, у Сумській області загинув військовослужбовець. Він опинився між двома транспортними засобами та отримав травми, не сумісні з життям.

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