Третій рівень небезпеки: на Закарпатті туристів попереджають про сходження снігових лавин

Туристів просять не ризикувати і не наражати себе на небезпеку.
В Україні 5 та 6 лютого зберігається висока небезпека через можливе сходження снігових лавин у високогір'ї Закарпатської області.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, рятувальники встановили третій рівень небезпеки. Сходження снігових лавин очікується у високогір'ї Закарпатської області. Тому туристів просять не ризикувати і не наражати себе на небезпеку.
“Тож, аби не наражати себе на небезпеку, катайтеся лише в межах визначених гірськолижних трас та мандруйте Карпатами відповідально”, — підкреслили у пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що у Карпатах поблизу полонини Боржава туристів накрило лавиною. Один із потерпілих не міг самостійно рухатися, тому для його транспортування було залучено гірських рятувальників.
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