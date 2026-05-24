Третій удар "Орешніком" по Україні: Ігнат розкрив подробиці атаки РФ

Росія знову масовано атакувала Україну, випустивши близько 600 дронів та понад 80 різних ракет. Головний удар припав на Київ. Під час цього обстрілу Росія вже втретє застосувала балістичну ракету середньої дальності.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Чим атакувала РФ Україну 24 травня

За словами представника командування, під час атаки противник знову використав балістичне озброєння середньої дальності, яке у Кремлі маркують як новітню розробку.

Головною метою використання таких снарядів є залякування та психологічний тиск на українське суспільство.

«Це була така особливість, про що зараз буде говорити весь світ, що чергове залякування Путіна, кремлійської влади, не лише України, але і наших партнерів. Ви знаєте, що і по Дніпру, і по Львову працювали цим озброєнням, власне, для того, щоб продемонструвати готовність застосовувати і таку зброю», — зазначив Юрій Ігнат.

Ігнат зазначив, що Росія використала звичний для таких атак набір зброї. Проте цього разу ворог випустив дуже багато швидкісних і балістичних ракет, а більшість ударів спрямував саме на Київ.

«У нас сьогодні застосовувалися ракети. „Кинджали“ ракети „Циркон“ і також крилаті та балістичні ракети. Дуже багато засобів, які летіли по балістичній траєкторії. І основний напрямок удару — це столиці України Київ», — зазначив Ігнат

Особливості атаки РФ 24 травня

Юрій Ігнат зауважив, що українське військове керівництво та розвідувальні органи мали попередні дані щодо планів ворога та фіксували підозрілу активність російської стратегічної авіації. Завдяки завчасному інформуванню населення з боку керівництва держави, більшість жителів столиці та інших регіонів вчасно зреагували на сигнали повітряної тривоги та перейшли до безпечних місць.

«Є багато фото, відео, де люди в укриттях, знаходяться в капітальних укриттях, що бережуть життя», — додав Юрій Ігнат.

За оцінкою Повітряних сил ЗСУ, нинішній напад за характером маневрів та задіяними ресурсами дуже схожий на масований обстріл, який стався 14 травня. Головна відмінність полягає лише в тому, що під час попередньої атаки росіяни не залучали балістику середньої дальності.

«Маємо 600 дронів, велика кількість за удар. З них велика кількість збито/подавлена, звісно. Також і ракети. Ще раз наголошую, до 30 балістичних ракет. Далі в нас крилатих ракет понад 50 теж. Ну і плюс ті ракети, які я назвав, які швидкісні. Аеробалістичні ракети, так звані „Циркон“ і інші», — додав Юрій Ігнат.

Масована атака РФ 24 травня — останні новини

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Є руйнування у Києві, на Черкащині та Кіровоградщині. Також РФ атакувала Хмельницьку область.

У мережі з’явилося відео удару балістичною ракетою «Орешнік» по Білій Церкві.

Варто додати, що раніше РФ неодноразово атакувала цієї ракетою й інші міста України. Наприклад, 9 січня російська армія завдала балістичного удару по Львівській області, вибухи від якого було чутно як у Львові, так і поза його межами. Тоді РФ запустила «Орешнік» з полігону «Капустин Яр».

Також російська армія 21 листопада 2024 року вдарила балістичною ракетою «Орешнік» по Дніпру. Тоді повідомлялося, що це могла бути інформаційна провокація Москви, мета якої — надіслати повідомлення, зокрема Заходу.

